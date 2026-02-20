Municipio de La Chorrera anuncia feria para carnet de salud blanco: fechas y costos

El Municipio de La Chorrera tendrá una feria para obtención de carnet de salud. TReporta

El Municipio de La Chorrera ha lanzado oficialmente la convocatoria para la obtención del carnet de manipuladores de alimentos, conocido como "carnet blanco". El proceso está dirigido tanto a ciudadanos que lo tramitan por primera vez como a quienes requieren renovación, estableciendo un periodo específico de inscripción para el mes de marzo.

También te puede interesar: CSS activa Alerta Verde en Veraguas por festividades del Jesús Nazareno de Atalaya

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Feria en La Chorrera: fechas, horario y lugar de atención

Los interesados en realizar el trámite deben acudir personalmente durante los días habilitados por la administración municipal. El calendario de inscripciones se ha fijado de la siguiente manera:

Periodo: Del miércoles 4 al viernes 6 de marzo de 2026.

Horario: De 8:00 a. m. a 12:00 m. d.

Ubicación: Las inscripciones se llevarán a cabo en la Oficina de la Secretaría de la Juventud, ubicada en las antiguas instalaciones de la Escuela Magally Ruiz.

Es fundamental respetar el horario matutino establecido, ya que los cupos podrían estar sujetos a la capacidad de atención diaria de la oficina.

SaveClip.App_637086986_18002828216894182_8329454979388191823_n El proceso está dirigido para tramitar por primera vez o renovación @mialcaldialachorrera

Requisitos obligatorios y costo del trámite

Para completar la inscripción de manera satisfactoria, el Municipio de La Chorrera exige la presentación de la siguiente documentación completa:

Fotografías: Dos (2) fotos recientes tamaño carnet.

Identificación: Copia de la cédula de identidad personal por ambos lados.

Inversión: El costo del trámite es de B/ 32.00.

Se recomienda a los solicitantes verificar que sus copias sean legibles y que las fotografías cumplan con los estándares requeridos para evitar retrasos en el proceso. Esta convocatoria representa una oportunidad clave para los trabajadores del sector alimentario que buscan cumplir con las normativas sanitarias vigentes.