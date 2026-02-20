CSS activa Alerta Verde en Veraguas por festividades del Jesús Nazareno de Atalaya

La Caja de Seguro Social ( CSS ) activó oficialmente la Alerta Verde local en la provincia de Veraguas debido a las festividades religiosas en honor al Jesús Nazareno de Atalaya. La medida, que inició este viernes 20 de febrero a las 7:00 a.m., se extenderá hasta el domingo 22 de febrero para garantizar la atención médica de miles de peregrinos.

CSS (2)

Centros de atención y personal desplegado

Para este operativo, la CSS ha reforzado la capacidad de respuesta en puntos estratégicos de la provincia. El personal del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes (DENGEDTP) estará concentrado en el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, y en la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago.

Más de 100 funcionarios han sido destinados a esta cobertura especial, incluyendo médicos, enfermeras, radiólogos, técnicos de urgencias y personal administrativo. Este equipo brindará apoyo inmediato ante la participación masiva de fieles que asisten a Atalaya para cumplir sus mandas y participar en los actos litúrgicos, asegurando que los servicios de urgencias operen con fluidez.

Recomendaciones y afecciones comunes

Carlos Cerrud, jefe del DENGEDTP, señaló que durante estas fechas los casos más recurrentes están relacionados con el esfuerzo físico y las condiciones climáticas. Las autoridades de salud advierten sobre el riesgo de quemaduras solares, deshidratación, golpes de calor y heridas leves en los pies producto de las largas caminatas, así como posibles intoxicaciones alimentarias.

Para evitar complicaciones, la institución recomienda a los feligreses seguir las siguientes medidas: