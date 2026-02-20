CSS activa Alerta Verde en Veraguas por festividades del Jesús Nazareno de Atalaya

La Caja de Seguro Social (CSS) activó oficialmente la Alerta Verde local en la provincia de Veraguas debido a las festividades religiosas en honor al Jesús Nazareno de Atalaya. La medida, que inició este viernes 20 de febrero a las 7:00 a.m., se extenderá hasta el domingo 22 de febrero para garantizar la atención médica de miles de peregrinos.
Centros de atención y personal desplegado
Para este operativo, la CSS ha reforzado la capacidad de respuesta en puntos estratégicos de la provincia. El personal del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes (DENGEDTP) estará concentrado en el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, y en la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago.
Más de 100 funcionarios han sido destinados a esta cobertura especial, incluyendo médicos, enfermeras, radiólogos, técnicos de urgencias y personal administrativo. Este equipo brindará apoyo inmediato ante la participación masiva de fieles que asisten a Atalaya para cumplir sus mandas y participar en los actos litúrgicos, asegurando que los servicios de urgencias operen con fluidez.
Recomendaciones y afecciones comunes
Carlos Cerrud, jefe del DENGEDTP, señaló que durante estas fechas los casos más recurrentes están relacionados con el esfuerzo físico y las condiciones climáticas. Las autoridades de salud advierten sobre el riesgo de quemaduras solares, deshidratación, golpes de calor y heridas leves en los pies producto de las largas caminatas, así como posibles intoxicaciones alimentarias.
Para evitar complicaciones, la institución recomienda a los feligreses seguir las siguientes medidas:
-
Utilizar bloqueadores solares de forma recurrente.
Portar gorras, sombreros y vestimentas apropiadas que cubran la piel.
Mantener una hidratación constante durante todo el trayecto.