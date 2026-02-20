Fe en Atalaya: peregrinos rinden tributo al milagroso Jesús Nazareno en Veraguas

El peregrinaje hacia Atalaya continúa movilizando a cientos de fieles que ven en el Jesús Nazareno un símbolo de renovación y conversión. Este primer domingo de Cuaresma, los devotos llegan desde diversos puntos para cumplir mandas por milagros de salud y protección recibidos, en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.

Cristo Nazareno de Atalaya (1)

Testimonios de fe y gratitud hacia el Nazareno de Atalaya

Para muchos de los que llegan a la basílica, el camino representa un sacrificio personal motivado por situaciones críticas de salud superadas. Entre los testimonios recogidos, destacan madres que encomendaron sus embarazos ante complicaciones graves y personas que aseguran haber recuperado la vida tras momentos de peligro extremo. La convicción de que "el milagro existe" es el motor que impulsa a los fieles a caminar largas distancias.

Los peregrinos recorren trayectos considerables ante la falta de transporte en algunas zonas, como es el caso de quienes caminan desde sectores como El Pantano, realizando travesías de hasta dos horas y media a pie para encontrarse con la imagen del santo. Según los devotos, el Jesús Nazareno es "muy milagroso" y responde a peticiones por difíciles que estas parezcan, lo que fortalece la tradición de visitar el pueblo cada año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024911588814209281?s=20&partner=&hide_thread=false Devotos de Jesús Nazareno de Atalaya continúan su peregrinaje y comparten sus testimonios de fe. pic.twitter.com/WrYx2UXOjz — Telemetro Reporta (@TReporta) February 20, 2026

Pronunciamiento histórico de la Iglesia este domingo

La jornada de este domingo tendrá un matiz especial, ya que los obispos y la Iglesia Católica se pronunciarán ante el país sobre un acontecimiento de relevancia mundial. Se espera información relacionada con la decisión del Papa respecto a la conmemoración de los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, figura que ha dejado un legado profundo de devoción en la fe católica.

Este pronunciamiento se dará en el marco de la cobertura especial en Atalaya, donde se espera que el mensaje de la jerarquía eclesiástica resuene entre los miles de peregrinos que se congregan en el lugar. Las vivencias de entrega y renovación espiritual que se observan en cada detalle de los caminantes reafirman la vigencia de esta tradición en la identidad del pueblo panameño.