MINSA libera pagos atrasados para el personal del Hospital Luis "Chicho" Fábrega

El Ministerio de Salud ( MINSA ) anunció la liberación de los fondos para el pago de noviembre de 2025 al personal del Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas. Tras retrasos administrativos, la institución confirmó que los expedientes culminaron la etapa de fiscalización y han sido remitidos a la Tesorería para el desembolso correspondiente.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 3.52.11 PM Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas. MINSA

MINSA: trámites y fiscalización de planillas

El MINSA aclaró que el pago no se concretó el pasado lunes, como estaba previsto, debido a que los días feriados de Carnaval retrasaron los trámites internos. Para solventarlo, el Minsa realizó la verificación de cada planilla, proceso que concluyó con la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Actualmente, los expedientes ya se encuentran en la etapa de desembolso. La entidad reiteró su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones laborales de sus funcionarios, manteniendo las coordinaciones necesarias para agilizar estos procesos y garantizar la operatividad de los servicios de salud en la provincia. Con esta medida, se busca dar tranquilidad al personal sanitario y asegurar la atención ininterrumpida a los pacientes veragüenses.