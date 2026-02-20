UDELAS inaugurará nueva sede: educación superior llega a la comarca Ngäbe-Buglé

La Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) anunció la inauguración de su primera sede propia en el sector de Chichica, comarca Ngäbe-Buglé. Este proyecto busca ampliar las oportunidades académicas en regiones de difícil acceso, consolidando un modelo de excelencia profesional con sentido social y formando líderes comprometidos con el desarrollo de sus propias comunidades originarias.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 3.22.23 PM El anuncio se realizó durante la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. UDELAS

Compromiso con la identidad y la lengua materna

El anuncio oficial se realizó durante la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. En el evento, la rectora Nicolasa Terreros Barrios resaltó que la lengua materna es un derecho cultural y un pilar fundamental de la identidad de los pueblos originarios, más allá de ser solo un medio de comunicación.

En coherencia con este principio, la universidad desarrolla programas especializados de educación intercultural bilingüe en lenguas ngäbere y guna. Estas iniciativas permiten capacitar a profesionales capaces de atender con pertinencia las necesidades educativas y sociales específicas de su entorno, respetando y promoviendo su patrimonio cultural.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 3.22.21 PM La embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson estuvo en el evento. UDELAS

Acceso real mediante becas y cooperación

Para garantizar que la educación superior sea una realidad en la comarca, UDELAS mantiene vigente su Programa de Becas Indígenas desde el año 2005. Este programa otorga una cobertura del 100 % en los costos de estudio a estudiantes de comunidades originarias, eliminando las barreras económicas para el ingreso a la universidad.

El evento de presentación contó con la presencia de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, junto a investigadores y autoridades universitarias. Esta participación reafirma el respaldo internacional y el compromiso institucional de UDELAS con el desarrollo social en la región, asegurando que la nueva sede en Chichica sea un centro de formación integral para las futuras generaciones.