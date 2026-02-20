SENAN evacúa a paciente y bebé en Ngäbe Buglé

Pilotos y paramédicos del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) realizaron un traslado aeromédico para asistir a dos pacientes provenientes de comunidades de difícil acceso en la Comarca Ngäbe-Buglé.
SENAN realiza traslado para atención médica en Rambala
Ambos pacientes fueron trasladados hasta la Base Aérea de Rambala, donde recibieron atención médica tras su llegada.
Este tipo de misiones forman parte de las labores humanitarias y de apoyo a la población que desarrolla el SENAN, especialmente en áreas apartadas del país donde el acceso por vía terrestre es limitado.