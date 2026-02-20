SENAN evacúa a paciente y bebé en Ngäbe Buglé

Pilotos y paramédicos del Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ) realizaron un traslado aeromédico para asistir a dos pacientes provenientes de comunidades de difícil acceso en la Comarca Ngäbe-Buglé.

La operación permitió evacuar vía aérea a una ciudadana con complicaciones de salud desde la comunidad de Piedra Roja, así como a un infante de cinco meses procedente de Cremante.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Verano del Canal llegará a Colón el 28 de febrero junto a Sabores de Colón

SENAN realiza traslado para atención médica en Rambala

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024941985103262062?s=20&partner=&hide_thread=false Pilotos y paramédicos de la @aeronavalpanama trasladaron vía aérea a una ciudadana con complicaciones de salud desde la comunidad de Piedra Roja, y un infante de cinco meses desde Cremante, en la Comarca Ngäbe Buglé, hacia la Base Aérea de Rambala, donde recibieron atención… pic.twitter.com/VFBL4wlpEe — Telemetro Reporta (@TReporta) February 20, 2026

Ambos pacientes fueron trasladados hasta la Base Aérea de Rambala, donde recibieron atención médica tras su llegada.

Este tipo de misiones forman parte de las labores humanitarias y de apoyo a la población que desarrolla el SENAN, especialmente en áreas apartadas del país donde el acceso por vía terrestre es limitado.