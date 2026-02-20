Comarca Ngäbe Buglé Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 15:31

SENAN evacúa a paciente y bebé en Ngäbe Buglé

Pilotos y paramédicos del SENAN trasladaron por vía aérea a una mujer y a un bebé de cinco meses desde comunidades de difícil acceso en la comarca Ngäbe Buglé.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Pilotos y paramédicos del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) realizaron un traslado aeromédico para asistir a dos pacientes provenientes de comunidades de difícil acceso en la Comarca Ngäbe-Buglé.

La operación permitió evacuar vía aérea a una ciudadana con complicaciones de salud desde la comunidad de Piedra Roja, así como a un infante de cinco meses procedente de Cremante.

Ambos pacientes fueron trasladados hasta la Base Aérea de Rambala, donde recibieron atención médica tras su llegada.

Este tipo de misiones forman parte de las labores humanitarias y de apoyo a la población que desarrolla el SENAN, especialmente en áreas apartadas del país donde el acceso por vía terrestre es limitado.

