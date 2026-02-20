Carnavalitos +Bonitos 2026: San Miguelito anuncia celebración este domingo

El distrito de San Miguelito se prepara para celebrar los " Carnavalitos +Bonitos " este domingo 22 de febrero en los estacionamientos de Los Andes Mall. El evento, organizado con el respaldo de la Alcaldía de San Miguelito, promete un ambiente de diversión familiar, seguridad y los tradicionales culecos para todos los asistentes.

¿Hasta qué hora será gratuita la entrada a los carnavalitos?

Las puertas del recinto abrirán desde las 10:00 a.m. y las actividades se extenderán hasta las 6:00 p.m.. Un punto clave para los asistentes es que la entrada será gratuita hasta las 11:00 a.m., incentivando la llegada temprana de las familias.

La cartelera musical contará con artistas y DJs reconocidos, entre ellos:

DJ Terco y Anubikiss .

DJs invitados: Nexsus, Olimix, Matarran, Fulo Fresh y Yurielc3.

El centro comercial ha dispuesto de sus amplios estacionamientos para facilitar el acceso vehicular de los visitantes, asegurando una logística fluida para este cierre de festividades en el distrito.