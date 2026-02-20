Tercer pago de PASE-U: IFARHU anuncia provincias habilitadas para el sábado 21 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantendrá activos los operativos del tercer pago del PASE-U y otros programas de becas este sábado 21 de febrero de 2026. La jornada está diseñada para atender a los acudientes en zonas de difícil acceso, facilitando el cobro de los beneficios escolares en áreas geográficas apartadas.

PASE-U (4)

Pago de PASE-U: Corregimientos y sectores con centros de atención

Para el desarrollo de esta jornada sabatina, las autoridades han establecido mesas de pago en puntos estratégicos para cubrir la demanda estudiantil:

Provincia de Darién: corregimientos de Boca de Cupe, Paya, Púcuru, Yape, Jaqué, Camogantí, Tucutí y Metetí.

Provincia de Panamá Este: distritos de Chepo y Chepigana.

Horario de atención para retiro de PASE-U

El horario de atención para este sábado será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en todas las sedes mencionadas. Es indispensable que los padres de familia o tutores legales presenten la cédula de identidad personal vigente, tanto la propia como la del estudiante, para validar el proceso de forma presencial.