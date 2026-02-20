Arraiján: Cierres de vías en Panamá Pacífico generan críticas de la alcaldesa Stefany Peñalba

La alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, manifestó su molestia e inconformidad por los cierres de vía que se han estado realizando en el sector de Panamá Pacífico, como parte de un plan de manejo de tráfico en la zona.
Contenido relacionado: Municipio de La Chorrera anuncia feria para carnet de salud blanco: fechas y costos
Alcaldesa de Arraiján exige garantizar el derecho a la circulación
Peñalba señaló que los cierres no fueron coordinados previamente con el municipio y advirtió que la situación impacta la calidad de vida de los ciudadanos.
Notas enviadas a autoridades
La alcaldesa informó que días atrás remitió notas al director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Simón Henríquez; al administrador de la Agencia Panamá Pacífico, Javier Suárez; y a la gobernadora de Panamá Oeste, Marilyn Vallarino.
En dichas comunicaciones, expresó su desacuerdo con la intención de proceder con el cierre de vías públicas que conectan con la autopista de los ocho carriles, lo que, según indicó, restringe el tránsito en ese sector.
La alcaldesa reiteró que espera que se revise la medida y se garantice el flujo vehicular en beneficio de los residentes y usuarios que se desplazan diariamente entre Arraiján y la capital.