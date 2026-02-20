Arraiján: Cierres de vías en Panamá Pacífico generan críticas de la alcaldesa Stefany Peñalba

La alcaldesa del distrito de Arraiján , Stefany Peñalba, manifestó su molestia e inconformidad por los cierres de vía que se han estado realizando en el sector de Panamá Pacífico, como parte de un plan de manejo de tráfico en la zona.

Según la jefa del gobierno local, estas medidas han generado molestias entre los residentes del distrito y afectan directamente la movilidad de quienes utilizan estas rutas a diario.

Contenido relacionado: Municipio de La Chorrera anuncia feria para carnet de salud blanco: fechas y costos

Alcaldesa de Arraiján exige garantizar el derecho a la circulación

Peñalba señaló que los cierres no fueron coordinados previamente con el municipio y advirtió que la situación impacta la calidad de vida de los ciudadanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024949028656390401?s=20&partner=&hide_thread=false La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, expresó su molestia e inconformidad por cierres de vía realizados en el sector de Panamá Pacífico, como parte de un plan de manejo de tráfico en ese sector.



Señala que esto ha generado molestias entre los residentes de su distrito y… pic.twitter.com/xZAta3Gt03 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 20, 2026

“Esta medida afecta diariamente la movilidad de los arraijaneños, deteriora la calidad de vida de nuestras familias y perjudica la actividad económica de la región”, expresó la alcaldesa. “Esta medida afecta diariamente la movilidad de los arraijaneños, deteriora la calidad de vida de nuestras familias y perjudica la actividad económica de la región”, expresó la alcaldesa.

Notas enviadas a autoridades

La alcaldesa informó que días atrás remitió notas al director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Simón Henríquez; al administrador de la Agencia Panamá Pacífico, Javier Suárez; y a la gobernadora de Panamá Oeste, Marilyn Vallarino.

En dichas comunicaciones, expresó su desacuerdo con la intención de proceder con el cierre de vías públicas que conectan con la autopista de los ocho carriles, lo que, según indicó, restringe el tránsito en ese sector.

La alcaldesa reiteró que espera que se revise la medida y se garantice el flujo vehicular en beneficio de los residentes y usuarios que se desplazan diariamente entre Arraiján y la capital.