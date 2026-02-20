Tercer pago del PASE-U inicia en Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro la próxima semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que la próxima semana concluirán los desembolsos del tercer pago del programa PASE-U correspondiente al año 2025 en las provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro, previo al inicio del año escolar 2026.
Este último pago corresponde al promedio final del año lectivo 2025 para estudiantes de primaria, premedia y media.
Primer pago del PASE-U 2026
Godoy también indicó que la institución se encuentra en proceso de planificación y logística para efectuar el primer pago del PASE-U correspondiente a 2026, el cual está asociado a la matrícula de los estudiantes.