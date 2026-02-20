Tercer pago del PASE-U inicia en Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro la próxima semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que la próxima semana concluirán los desembolsos del tercer pago del programa PASE-U correspondiente al año 2025 en las provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro, previo al inicio del año escolar 2026.

De acuerdo con el director de la entidad, Carlos Godoy, al menos 775 mil estudiantes han sido beneficiados con este programa, mediante un desembolso aproximado de 80 millones de dólares. Asimismo, reiteró que los estudiantes reprobados que debieron realizar reválidas no recibirán el beneficio.

Este último pago corresponde al promedio final del año lectivo 2025 para estudiantes de primaria, premedia y media.

Primer pago del PASE-U 2026

Godoy también indicó que la institución se encuentra en proceso de planificación y logística para efectuar el primer pago del PASE-U correspondiente a 2026, el cual está asociado a la matrícula de los estudiantes.