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Una persona es asesinada de varios disparos en la Vía Ricardo J. Alfaro

Se registra el homicidio de una persona en la Vía Ricardo J. Alfaro, la cual fue interceptada por dos sujetos a bordo de una moto y le realizaron varias detonaciones con arma de fuego. La víctima, quien fue trasladada a una instalación médica donde se dictaminó su muerte, pertenece a una organización criminal y está vinculada a múltiples hechos delictivos, detalló el mayor de la policía Nacional, Gustavo Serrano.