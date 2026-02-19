Aclaran pago del CEPANIM: jubilados recibirán cálculo basado en 34 años y deberán agendar cita

Nuevos detalles surgieron sobre el pago del CEPANIM en Panamá, beneficio dirigido a jubilados, pensionados y herederos que no recibieron los intereses del décimo tercer mes correspondientes al periodo comprendido entre 1970 y 1980.

El dirigente de los jubilados Guillermo Cortez explicó que existe confusión entre algunos beneficiarios sobre la forma en que se calculará el pago que está previsto para realizarse en junio.

Según indicó, las personas deberán sacar una cita para poder realizar el trámite y evitar aglomeraciones al momento de cobrar este derecho. Además, pidió que se brinde atención presencial para quienes no manejan plataformas digitales.

image

También hizo un llamado al titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Felipe Chapman, para que se habilite personal que atienda a los jubilados que requieren asistencia directa durante el proceso de registro.

Aclaran el cálculo de los años del CEPANIM

Cortez señaló que uno de los puntos que más dudas ha generado es la cantidad de años que se reconocerán para el pago.

Explicó que algunas personas han interpretado que serían 41 años; sin embargo, aclaró que la ley establece que se reconocerán 34 años, tal como lo indica el artículo 2 de la normativa.

De acuerdo con lo señalado, el cálculo correcto se basa en el periodo comprendido entre 1983 y 2017, cuando entró en vigencia la Ley 15, y no hasta 2025 como algunos han mencionado.

Pago previsto para junio

image

El pago del CEPADIM está programado para realizarse en junio y beneficiará a jubilados, pensionados y herederos que cumplen con los requisitos establecidos.

Las autoridades han reiterado que en las próximas semanas se darán a conocer las instrucciones oficiales sobre el proceso de registro, las citas y los detalles del desembolso.

Mientras tanto, dirigentes de jubilados recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a la información oficial que emitan las entidades del Gobierno sobre este pago.