Bono permanente y CEPANIM: cómo y cuándo se pagarán los beneficios a jubilados y pensionados

Para este año, se tiene previsto efectuar los pagos del bono permanente y del CEPANIM, así como las quincenas que reciben los jubilados y pensionados. Conozca cuándo se realizarán los desembolsos de estos recursos.

Pagos del CEPANIM a jubilados y pensionados

Los pagos de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) va dirigido a jubilados con décimos pendientes correspondientes al período comprendido entre 1972 y 1983, se entregarán en el mes de junio, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Bono permanente 2026

El bono permanente está programado para los meses de abril, agosto y diciembre. De acuerdo con la ley que estipula los pagos, los dos primeros pagos serán de B/. 50.00, mientras que el último será de B/. 40.00.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados

Febrero

ACH: jueves 19 de febrero

Cheque: viernes 20 de febrero

Marzo