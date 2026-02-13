Tercer pago del PASE-U: cobros pendientes que se realizarán después de carnavales

Pagos del PASE-U del IFARHU en las zonas comarcales.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, después de las fiestas del carnaval, con el tercer pago del PASE-U correspondiente a 2025, en la modalidad de cheques, en diversas regiones del país.

De acuerdo con el calendario oficial, las provincias pendientes son Darién, Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá.

Pago del PASE-U: Documentos que se deben entregar

Para todos en general, al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

Copia del boletín de calificaciones con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.

Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado, para la validación de la información al momento de la entrega del cheque.

Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad. Ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado para facilitar la validación correspondiente.

Cumplir con el promedio mínimo exigido:

Promedio final mínimo de 3.0 en primaria.

Promedio final mínimo de 3.0 en premedia y media, como calificación final por asignatura.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago.

Las copias deben ser claras y legibles.

Requisitos para futuros pagos

De acuerdo con el artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, si el acudiente registrado no puede asistir al cobro, deberá presentar: