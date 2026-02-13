Panamá Nacionales -  13 de febrero de 2026 - 12:04

Tercer pago del PASE-U: cobros pendientes que se realizarán después de carnavales

Para cobrar el PASE-U, los estudiantes de premedia y media deben contar con un promedio mínimo de 3.0 en todas sus asignaturas.

Pagos del PASE-U del IFARHU en las zonas comarcales. 

Pagos del PASE-U del IFARHU en las zonas comarcales. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, después de las fiestas del carnaval, con el tercer pago del PASE-U correspondiente a 2025, en la modalidad de cheques, en diversas regiones del país.

De acuerdo con el calendario oficial, las provincias pendientes son Darién, Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá.

Le podría interesar: Resultados Concurso General de Becas 2026 IFARHU: cómo saber si fue seleccionado

Pago del PASE-U: Documentos que se deben entregar

Para todos en general, al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

  • Copia del boletín de calificaciones con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.
  • Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado, para la validación de la información al momento de la entrega del cheque.
  • Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad. Ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado para facilitar la validación correspondiente.
  • Cumplir con el promedio mínimo exigido:

Promedio final mínimo de 3.0 en primaria.

Promedio final mínimo de 3.0 en premedia y media, como calificación final por asignatura.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago.
  • Las copias deben ser claras y legibles.

Requisitos para futuros pagos

De acuerdo con el artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, si el acudiente registrado no puede asistir al cobro, deberá presentar:

  • Nota de autorización debidamente notariada, en la que designe a la persona encargada de retirar el pago.
  • Copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.
  • Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.

En esta nota:
Seguir leyendo

Tercer pago del PASE-U el viernes 13 de febrero: sedes de cobro habilitadas

Tercer pago del PASE-U: conozca los centros de cobro del jueves 12 de febrero

Tercer pago PASE-U: IFARHU revela fecha límite para el retiro de los cheques

Recomendadas

Más Noticias