Tercer pago de PASE-U: sedes y centros de pago habilitados para el 14 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantiene activo el calendario de pagos del PASE-U y otros programas de becas en el distrito de Kankintú. El sábado 14 de febrero de 2026, los padres de familia y tutores deben acudir a los centros de pago establecidos en áreas de difícil acceso.