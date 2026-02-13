Ngäbe Buglé Nacionales -  13 de febrero de 2026 - 09:25

Tercer pago de PASE-U: sedes y centros de pago habilitados para el 14 de febrero

El IFARHU continúa con el tercer desembolso de PASE-U en zonas de difícil acceso. Conozca los corregimientos y escuelas que reciben el beneficio.

IFARHU continua con el tercer pago del PASE-U.

IFARHU
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantiene activo el calendario de pagos del PASE-U y otros programas de becas en el distrito de Kankintú. El sábado 14 de febrero de 2026, los padres de familia y tutores deben acudir a los centros de pago establecidos en áreas de difícil acceso.

PASE U (2)
Diversos corregimientos de la comarca Ngäbe Buglé recibirán el beneficio.

Centros de pago por corregimiento

Para garantizar la cobertura en zonas remotas, se han establecido sedes específicas según el centro educativo de origen:

Corregimiento de Tolote:

  • Quebrada Hacha
  • Río Balsa
  • Río Suiche cobran en Quebrada Hacha
  • C.E. Urracá cobra en su propio plantel.

Corregimiento de Piedra Roja

  • C.E. Piedra Roja (para Mamatata, Omar Torrijos, Turury y Punta Piña)
  • C.E. Ubambiti (incluye Zirote y Quebrada Mono).

Corregimiento de Mununí

  • C.E. Quebrada Mironí
  • C.E. Mayo
  • C.E. Trinchera, atendiendo a comunidades como Cerro Santo y Alto Pedregal.
Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U

