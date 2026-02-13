Panamá Nacionales -  13 de febrero de 2026 - 16:55

¿Perdiste tu cédula en Carnavales? Así puedes recuperarla

Una vez finalicen las fiestas, las cédulas que no hayan sido reclamadas, serán trasladadas a la oficina regional correspondiente al domicilio del dueño.

Plataforma ¿Dónde está mi cédula? del Tribunal Electoral de Panamá.

Plataforma ¿Dónde está mi cédula? del Tribunal Electoral de Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Tribunal Electoral habilitó la plataforma digital ¿Dónde está mi cédula?, para ayudar a los ciudadanos a recuperar sus documentos de identidad extraviados durante la celebración de los Carnavales 2026.

Además, se han instalado puestos temporales en puntos de alta concurrencia, como Las Tablas, Chitré y la ciudad de Panamá, donde las personas podrán entregar cédulas encontradas o verificar si la suya ha sido recuperada.

El TE indicó que, una vez finalicen las fiestas, los documentos que no hayan sido reclamados en los puestos físicos serán trasladados a la oficina regional correspondiente al domicilio del titular.

La institución también pidió a los ciudadanos que se desplazan hacia distintos puntos del interior del país que cuiden su documento de identidad y colaboren con la entrega de cualquier cédula hallada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2022396558461776031&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Bono permanente y CEPANIM: cómo y cuándo se pagarán los beneficios a jubilados y pensionados

Incendio en Boquete no afectó estructura de la Casa Hogar Trisker, informa MIDES

Parque Omar aclara que no ha aprobado el evento: "Primer Encuentro de Therians"

Recomendadas

Más Noticias