¿Perdiste tu cédula en Carnavales? Así puedes recuperarla

El Tribunal Electoral habilitó la plataforma digital ¿Dónde está mi cédula?, para ayudar a los ciudadanos a recuperar sus documentos de identidad extraviados durante la celebración de los Carnavales 2026.
El TE indicó que, una vez finalicen las fiestas, los documentos que no hayan sido reclamados en los puestos físicos serán trasladados a la oficina regional correspondiente al domicilio del titular.
La institución también pidió a los ciudadanos que se desplazan hacia distintos puntos del interior del país que cuiden su documento de identidad y colaboren con la entrega de cualquier cédula hallada.