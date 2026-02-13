¿Perdiste tu cédula en Carnavales? Así puedes recuperarla

El Tribunal Electoral habilitó la plataforma digital ¿Dónde está mi cédula? , para ayudar a los ciudadanos a recuperar sus documentos de identidad extraviados durante la celebración de los Carnavales 2026.

Además, se han instalado puestos temporales en puntos de alta concurrencia, como Las Tablas, Chitré y la ciudad de Panamá, donde las personas podrán entregar cédulas encontradas o verificar si la suya ha sido recuperada.

El TE indicó que, una vez finalicen las fiestas, los documentos que no hayan sido reclamados en los puestos físicos serán trasladados a la oficina regional correspondiente al domicilio del titular.

La institución también pidió a los ciudadanos que se desplazan hacia distintos puntos del interior del país que cuiden su documento de identidad y colaboren con la entrega de cualquier cédula hallada.