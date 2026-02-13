Instituto Oncológico investiga denuncia por falta de atención a pacientes

La dirección del Instituto Oncológico Nacional informó que realizó una verificación interna y mantiene una investigación en curso, tras una denuncia sobre presunta falta de atención a pacientes en sus instalaciones.

Mediante un comunicado, la entidad señaló que ya tiene conocimiento de la situación y que se están tomando las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

“Hemos investigado la situación y estamos en conocimiento de la misma tomando las medidas correspondientes. Lamentamos profundamente cualquier experiencia que haya generado malestar o preocupación”, indicó la institución.

La reacción surge luego de una denuncia difundida en redes sociales, en la que se señala que varios pacientes habrían permanecido esperando durante varias horas en la Consulta 3 del centro médico. Según la publicación, la doctora asignada al área se retiró del lugar y no regresó para atender a los usuarios.

El Instituto Oncológico reiteró su compromiso con la atención oportuna y de calidad para los pacientes, especialmente considerando la sensibilidad de los tratamientos que reciben quienes acuden a este centro especializado.

Asimismo, la institución no detalló si se han aplicado sanciones o correctivos administrativos, pero aseguró que el caso se mantiene bajo revisión interna.