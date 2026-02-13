Ministra Lucy Molinar desmiente elevados costos en la capacitación docente 2026

La ministra de Educación, Lucy Molinar (MEDUCA), se refirió este viernes 13 de febrero a las capacitaciones docentes que se han llevado a cabo desde principios de mes y desmintió que estas acciones tengan un costo de 17 millones de dólares.

Molinar indicó que los fondos asignados para este año a la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional ascienden a 23 millones de balboas, de los cuales 1.2 millones han sido designados para la capacitación de verano.

Los recursos han sido invertidos en el desarrollo académico y profesional de los educadores, incluyendo logística, facilitadores especializados y otros requerimientos.

Para este año, más de 42 mil docentes han participado en la capacitación, la cual incluye el rediseño curricular. En este sentido, explicó que tanto los nuevos docentes como quienes no lograron participar en esta edición podrán recibir la formación durante el año académico.

Las capacitaciones se realizaron en 156 sedes a nivel nacional.