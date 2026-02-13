Padre David Cosca: Arquidiócesis de Panamá aclara su situación ministerial sacerdotal

La Arquidiócesis de Panamá aclaró que el presbítero David Cosca Restrepo no se encuentra suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, ni pesa sobre él impedimento canónico que le prohíba la celebración de la eucaristía.

Las declaraciones de la entidad surgen tras las recientes inquietudes planteadas en la comunidad eclesial y en la opinión pública sobre el sacerdote.

Asimismo, informó que Cosca ha cumplido 65 años, edad límite establecida por el derecho eclesiástico para la presentación de la renuncia a los oficios pastorales ordinarios.

En consecuencia, ha cesado en el ejercicio activo de responsabilidades pastorales y se encuentra en condición de presbítero jubilado, sin desempeñar oficios eclesiásticos.

La Arquidiócesis indicó que la presencia del padre Cosca en una peregrinación constituye un acto de carácter estrictamente personal, realizado en el ejercicio de su libertad individual como sacerdote, y no implica una misión canónica.