Incendio en Boquete no afectó estructura de la Casa Hogar Trisker, informa MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó a la ciudadanía que la situación registrada recientemente en la Casa Hogar Trisker, ubicada en la provincia de Chiriquí, no correspondió a un incendio estructural dentro de la residencia.

El incidente se trató de un incendio de masa vegetal en terrenos aledaños, ocurrido en horas de la tarde.

Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad en coordinación con la Iglesia Bautista de Boquete, la administración del hogar, el patronato, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Municipio de Boquete.

El siniestro fue atendido y sofocado por las autoridades competentes.

Tras la inspección técnica, todos los menores fueron retornados de manera segura al hogar, manteniéndose en todo momento los protocolos de protección y bienestar.

Todos los niños y niñas se encuentran en buen estado de salud.