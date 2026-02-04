Bomberos atienden incendio de masa vegetal en Coclé

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendieron un incendio de masa vegetal registrado en el sector de El Jobo, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con el reporte preliminar, el personal bomberil logró controlar el fuego oportunamente, evitando que las llamas se propagaran hacia otras áreas cercanas y reduciendo el riesgo para comunidades y propiedades del sector.

Las autoridades no han reportado personas afectadas ni daños a infraestructuras producto del siniestro. Sin embargo, recordaron a la población la importancia de evitar quemas indiscriminadas, especialmente durante la temporada seca, cuando las altas temperaturas y los fuertes vientos pueden facilitar la rápida expansión del fuego.

El BCBRP reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las líneas de emergencia, con el fin de permitir una respuesta rápida y evitar mayores afectaciones ambientales y riesgos a la seguridad pública.