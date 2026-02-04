Panamá Nacionales -  4 de febrero de 2026 - 09:56

Aduanas retiene más de 70 mil dólares a pasajeros colombianos en el Aeropuerto de Tocumen

Según Aduanas, los pasajeros manifestaron en el escáner portar 70,000 dólares en efectivo, monto que coincidía con la documentación presentada en Colombia.

Ana Canto
La Autoridad Nacional de Aduanas retuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen 76,365 dólares a dos pasajeros de nacionalidad colombiana, quienes transportaban una suma mayor a la declarada en su Declaración Jurada de Viajero.

Según Aduanas, los pasajeros manifestaron en el escáner portar 70,000 dólares en efectivo, monto que coincidía con la documentación presentada a su salida de Colombia. No obstante, durante la revisión en un cuarto de inspección de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, se detectó dinero adicional oculto en distintos compartimentos.

El efectivo fue hallado en una bolsa perteneciente al esposo, así como en varios bolsillos y en la cartera personal de la declarante.

El caso fue remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

