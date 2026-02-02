Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 09:47

Aduanas retiene B/.10 mil a pasajero peruano en el Aeropuerto de Tocumen

Inspectores de Aduanas retuvieron más de B/.10 mil a un pasajero peruano en Tocumen tras detectar dinero no declarado en su equipaje.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron B/.10,802.00 a un pasajero de nacionalidad peruana durante un operativo de control en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como parte de las acciones de fiscalización de dinero en efectivo.

Hallazgo durante inspección por Aduanas

De acuerdo con el informe oficial, durante la entrevista inicial el viajero declaró portar $8,000; sin embargo, tras la revisión por escáner y una inspección secundaria en la Terminal 1, se detectó un monto mayor.

Las autoridades encontraron $10,000 ocultos en sobres dentro del equipaje, así como $802 adicionales en un porta pasaporte, totalizando B/.10,802.00 no declarados correctamente.

Caso remitido a la Fiscalía

El caso fue remitido al Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Artículo 375-A del Código Penal, para el desarrollo de las diligencias legales correspondientes.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que estos controles buscan prevenir delitos financieros y recordó a los viajeros la obligación de declarar montos superiores a lo permitido por ley al ingresar o salir del país.

