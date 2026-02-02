ANTAI sanciona a 29 funcionarios de la Unachi por nepotismo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ( ANTAI ) sancionó a 29 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) tras comprobar prácticas de nepotismo dentro de la casa de estudios superiores.

De acuerdo con la entidad, las sanciones incluyen recomendaciones de destitución y penalidades económicas, aplicadas a servidores públicos de distintos niveles jerárquicos.

Detalles de las sanciones por la ANTAI a funcionarios de la UNACHI

Según informó la ANTAI, se recomendó la destitución de 15 servidores públicos vinculados a estas irregularidades administrativas.

Además, se impusieron sanciones económicas de la siguiente manera:

Multa equivalente al 50 % del salario mensual a 12 servidores públicos

Multa del 10 % del salario mensual a dos servidoras públicas

Todas las personas sancionadas están relacionadas con casos comprobados de nepotismo, en violación a las normas que rigen la ética y la transparencia en la función pública.

Lucha contra la corrupción

La ANTAI reiteró que estas acciones forman parte de su labor de fiscalización y fortalecimiento de la transparencia, con el objetivo de prevenir conflictos de interés y garantizar el uso correcto de los recursos públicos en las instituciones del Estado.

El organismo subrayó que continuará con los procesos de investigación y sanción cuando se detecten faltas administrativas que vulneren los principios de legalidad, mérito e igualdad de oportunidades en el servicio público.