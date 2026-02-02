Panamá declara el 2 de febrero como Día Nacional de la Humanización en la Atención de Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) realizaron el lanzamiento oficial del Decreto Ejecutivo N.° 29 del 5 de diciembre de 2025, mediante el cual se establece el 2 de febrero como el Día Nacional de la Humanización en la Atención y Servicios de Salud en la República de Panamá.
Panamá busca acciones concretas
Durante el acto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la humanización debe reflejarse en acciones concretas a lo largo de todo el proceso de atención al paciente.
El titular de Salud subrayó que este compromiso no recae en una sola institución, sino que exige un trabajo articulado entre el Minsa, la CSS, autoridades hospitalarias, gremios, universidades y todo el personal de salud.
El paciente como centro del sistema
Por su parte, el director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, enfatizó el cambio de enfoque que promueve el decreto.
Más que una norma, una declaración de principios
La directora de Provisión de los Servicios de Salud del Minsa, María Victoria de Crespo, agradeció al equipo que participó en la elaboración del decreto, resaltando que este representa mucho más que un logro normativo.
Indicó que se trata de una declaración de principios, que integra la calidad técnica con la calidez humana en la prestación de los servicios de salud.
Un llamado permanente al servicio con vocación
Desde el Minsa se reiteró que el Día Nacional de la Humanización en la Atención de Salud constituye un llamado permanente a actuar con sensibilidad, responsabilidad y vocación de servicio, para que los pacientes y sus familias encuentren en el sistema de salud no solo atención médica, sino también respeto, comprensión y esperanza.
El Decreto Ejecutivo N.° 29 fue entregado oficialmente al director de la CSS, Dino Mon, así como a los directores de hospitales nacionales y regionales.
En el lanzamiento participaron directores nacionales y regionales del Minsa, directores de hospitales del Minsa y la CSS, además de organismos internacionales de cooperación.