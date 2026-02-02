Panamá declara el 2 de febrero como Día Nacional de la Humanización en la Atención de Salud

Panamá declara el 2 de febrero como Día Nacional de la Humanización

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) realizaron el lanzamiento oficial del Decreto Ejecutivo N.° 29 del 5 de diciembre de 2025, mediante el cual se establece el 2 de febrero como el Día Nacional de la Humanización en la Atención y Servicios de Salud en la República de Panamá .

La iniciativa busca fortalecer una atención sanitaria centrada en la persona, promoviendo el respeto, la empatía y la calidad humana en todos los niveles del sistema de salud público.

Panamá busca acciones concretas

Durante el acto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la humanización debe reflejarse en acciones concretas a lo largo de todo el proceso de atención al paciente.

“La humanización debe ser visible desde la puerta de entrada, en la recepción, REGES, admisión, consultas, urgencias, salas de espera y en cada punto de contacto con el paciente y su familia”, señaló Boyd Galindo. “La humanización debe ser visible desde la puerta de entrada, en la recepción, REGES, admisión, consultas, urgencias, salas de espera y en cada punto de contacto con el paciente y su familia”, señaló Boyd Galindo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018371869343166604?s=20&partner=&hide_thread=false Autoridades de Salud llevaron a cabo el lanzamiento del Día Nacional de Humanización, con el objetivo de brindar una atención de calidad a los pacientes, y asumir los retos de la medicina moderna. pic.twitter.com/QKyMs9XxG9 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 2, 2026

El titular de Salud subrayó que este compromiso no recae en una sola institución, sino que exige un trabajo articulado entre el Minsa, la CSS, autoridades hospitalarias, gremios, universidades y todo el personal de salud.

El paciente como centro del sistema

Por su parte, el director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, enfatizó el cambio de enfoque que promueve el decreto.

“El paciente no seguirá siendo un número, no será un trámite, no será un expediente; es una persona que confía en el sistema de salud”, afirmó. “El paciente no seguirá siendo un número, no será un trámite, no será un expediente; es una persona que confía en el sistema de salud”, afirmó.

Más que una norma, una declaración de principios

La directora de Provisión de los Servicios de Salud del Minsa, María Victoria de Crespo, agradeció al equipo que participó en la elaboración del decreto, resaltando que este representa mucho más que un logro normativo.

Indicó que se trata de una declaración de principios, que integra la calidad técnica con la calidez humana en la prestación de los servicios de salud.

Un llamado permanente al servicio con vocación

Desde el Minsa se reiteró que el Día Nacional de la Humanización en la Atención de Salud constituye un llamado permanente a actuar con sensibilidad, responsabilidad y vocación de servicio, para que los pacientes y sus familias encuentren en el sistema de salud no solo atención médica, sino también respeto, comprensión y esperanza.

El Decreto Ejecutivo N.° 29 fue entregado oficialmente al director de la CSS, Dino Mon, así como a los directores de hospitales nacionales y regionales.

En el lanzamiento participaron directores nacionales y regionales del Minsa, directores de hospitales del Minsa y la CSS, además de organismos internacionales de cooperación.