Condenan a colombiano a 48 meses de prisión por blanqueo de capitales en Panamá

Un ciudadano colombiano fue condenado a 48 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, luego de ser aprehendido con B/. 36,057.50 en efectivo ocultos dentro de un vehículo, en el corregimiento de San Francisco.
Aprehensión de ciudadano colombiano
El caso se originó cuando las autoridades detectaron el dinero oculto en un auto, durante una acción policial desarrollada en el sector de San Francisco, lo que dio paso a la aprehensión inmediata del implicado y al inicio del proceso penal correspondiente.
Posteriormente, el tribunal validó las pruebas presentadas y emitió la sentencia condenatoria, estableciendo la pena de prisión y las medidas legales aplicables.
Lucha contra el blanqueo de capitales
Las autoridades reiteraron que Panamá mantiene operativos permanentes para combatir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, reforzando los controles para proteger el sistema económico y financiero del país.