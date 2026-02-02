Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 16:04

Condenan a colombiano a 48 meses de prisión por blanqueo de capitales en Panamá

Un ciudadano colombiano fue condenado por blanqueo de capitales tras ser aprehendido con B/. 36,057.50 ocultos en un vehículo en San Francisco.

Un ciudadano colombiano fue condenado a 48 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, luego de ser aprehendido con B/. 36,057.50 en efectivo ocultos dentro de un vehículo, en el corregimiento de San Francisco.

La condena fue dictada tras comprobarse que el dinero no pudo ser justificado, configurándose así el delito contemplado en la legislación panameña contra el lavado de activos.

Aprehensión de ciudadano colombiano

El caso se originó cuando las autoridades detectaron el dinero oculto en un auto, durante una acción policial desarrollada en el sector de San Francisco, lo que dio paso a la aprehensión inmediata del implicado y al inicio del proceso penal correspondiente.

Posteriormente, el tribunal validó las pruebas presentadas y emitió la sentencia condenatoria, estableciendo la pena de prisión y las medidas legales aplicables.

Lucha contra el blanqueo de capitales

Las autoridades reiteraron que Panamá mantiene operativos permanentes para combatir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, reforzando los controles para proteger el sistema económico y financiero del país.

