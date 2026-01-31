Aprehenden a colombiano con B/.35,800 sin justificar en El Cangrejo | Panamá

Un ciudadano de nacionalidad colombiana, de 24 años, fue aprehendido por la Policía Nacional tras ser sorprendido con B/.35,800 en efectivo cuyo origen no pudo justificar, durante un operativo realizado en el sector de El Cangrejo, corregimiento de Bella Vista.

De acuerdo con el informe policial, el individuo se desplazaba a bordo de un vehículo cuando unidades policiales le dieron la voz de alto. Durante la interacción, el sujeto mostró una actitud visiblemente nerviosa, lo que motivó a los agentes a realizar una revisión del automóvil.

Durante la inspección, las unidades lograron ubicar el dinero en efectivo. Al ser consultado sobre el origen de los fondos, el ciudadano no presentó documentación ni explicación válida que respaldara la procedencia del dinero.

Ante esta situación, el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, conforme a los procedimientos legales establecidos.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de reforzar los operativos preventivos en distintos puntos del país, como parte de las acciones para combatir delitos relacionados con el movimiento irregular de dinero, el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.