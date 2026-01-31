CSS adelanta citas médicas por Carnaval en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos

Debido a las fiestas de Carnaval, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en el corregimiento de 24 de Diciembre, informó a sus pacientes sobre cambios en la programación de citas médicas, así lo dio a conocer la Caja de Seguro Social ( CSS ) .

Por Carnaval, CSS adelanta citas médicas en el Hospital

La @CSSPanama comunica que debido a las fiestas del Carnaval, las citas programadas para el 16 de febrero en el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, han sido reprogramadas y serán atendidas este sábado 31 de enero, y las citas programadas para el 18 de febrero serán adelantadas… pic.twitter.com/ZHCPnH40zJ — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2026

Según el comunicado, las citas previstas para el lunes 16 de febrero de 2026 se adelantarán al sábado 31 de enero de 2026, mientras que las programadas para el miércoles 18 de febrero de 2026 se atenderán el sábado 7 de febrero de 2026.

La CSS explicó que esta medida tiene como objetivo evitar la pérdida de citas y garantizar que los pacientes reciban su atención médica de manera oportuna. Asimismo, aclaró que el hospital operará en horario regular de trabajo durante ambos sábados.

La institución agradeció la comprensión y colaboración de los pacientes, y reiteró su compromiso de ofrecer atención médica oportuna y de calidad.