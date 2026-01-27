Descarga tu ficha de febrero 2026 en Mi Caja Digital de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya se encuentra habilitada la ficha digital correspondiente a febrero de 2026 en la plataforma Mi Caja Digital, un documento clave para trabajadores asalariados, independientes, voluntarios, jubilados y pensionados.

Conocida también como ficha de seguro o talonario digital, esta herramienta permite a los asegurados consultar su historial de aportes y realizar diversos trámites sin necesidad de acudir presencialmente a las agencias de la CSS.

La institución destacó que la disponibilidad de la ficha digital forma parte del proceso de modernización y transformación digital, con el objetivo de agilizar trámites, reducir filas y mejorar la atención a los usuarios en todo el país.

CSS habilita la ficha digital de febrero 2026: así puedes descargarla paso a paso

Ficha digital por la CSS Telemetro Reporta

Pasos para descargar la ficha digital en Mi Caja Digital

Accede a la plataforma: Ingresa a micajadigital.css.gob.pa con tu usuario y contraseña de Caja Virtual CSS.

Ingresa al menú: Selecciona la opción “Mis Servicios” y luego “Mi ficha digital”.

Elige el período: Selecciona febrero 2026.

Descarga el documento: Haz clic en el ícono de descarga para guardar el archivo en formato PDF.

Imprime la ficha (opcional): Si necesitas presentarla físicamente, abre el PDF y envíalo a imprimir.

La CSS recordó que este servicio digital está disponible las 24 horas y busca facilitar el acceso a la información de los asegurados, fortaleciendo la gestión electrónica de trámites.