Panamá Nacionales -  27 de enero de 2026 - 11:29

Descarga tu ficha de febrero 2026 en Mi Caja Digital de la CSS

La CSS habilitó la ficha digital de febrero 2026 en Mi Caja Digital. Consulta tu historial de aportes y descárgala en simples pasos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya se encuentra habilitada la ficha digital correspondiente a febrero de 2026 en la plataforma Mi Caja Digital, un documento clave para trabajadores asalariados, independientes, voluntarios, jubilados y pensionados.

Conocida también como ficha de seguro o talonario digital, esta herramienta permite a los asegurados consultar su historial de aportes y realizar diversos trámites sin necesidad de acudir presencialmente a las agencias de la CSS.

La institución destacó que la disponibilidad de la ficha digital forma parte del proceso de modernización y transformación digital, con el objetivo de agilizar trámites, reducir filas y mejorar la atención a los usuarios en todo el país.

CSS habilita la ficha digital de febrero 2026: así puedes descargarla paso a paso

Ficha digital por la CSS

Pasos para descargar la ficha digital en Mi Caja Digital

  • Accede a la plataforma: Ingresa a micajadigital.css.gob.pa con tu usuario y contraseña de Caja Virtual CSS.
  • Ingresa al menú: Selecciona la opción “Mis Servicios” y luego “Mi ficha digital”.
  • Elige el período: Selecciona febrero 2026.
  • Descarga el documento: Haz clic en el ícono de descarga para guardar el archivo en formato PDF.
  • Imprime la ficha (opcional): Si necesitas presentarla físicamente, abre el PDF y envíalo a imprimir.

La CSS recordó que este servicio digital está disponible las 24 horas y busca facilitar el acceso a la información de los asegurados, fortaleciendo la gestión electrónica de trámites.

