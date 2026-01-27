Panamá Nacionales -  27 de enero de 2026 - 15:14

Protéjase: IMHPA alerta por radiación UV-B extrema en Panamá

El IMHPA emitió un aviso por radiación ultravioleta extrema hasta el 31 de enero de 2026. Conoce las áreas bajo vigilancia y recomendaciones.

IMHPA emite aviso por radiación UV-B

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por Índice de Radiación Ultravioleta (UV) extremo, válido hasta el 31 de enero de 2026, debido a condiciones atmosféricas que favorecerán una mayor incidencia de radiación solar en gran parte del país.

De acuerdo con el IMHPA, durante los próximos días se esperan condiciones atmosféricas estables, con menor cobertura nubosa y ambiente seco, lo que propiciará índices de radiación UV-B de moderados a extremos sobre el istmo panameño.

Riesgos para la salud según IMHPA

La entidad advirtió que la exposición directa al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, puede generar efectos negativos en la salud, incluso en periodos cortos de tiempo, entre ellos:

  • Enrojecimiento de la piel
  • Ardor e irritación
  • Quemaduras solares

Por ello, recomendó evitar la exposición prolongada, utilizar protección solar, ropa adecuada, sombreros y mantenerse hidratado.

Áreas bajo aviso por radiación UV

image

Vertiente del Caribe:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Veraguas (Norte)
  • Colón
  • Comarca de Guna Yala

Vertiente del Pacífico:

  • Chiriquí
  • Veraguas (Centro y Sur)
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Darién
  • Comarca Emberá Wounaan

Puntos de calor activos

El IMHPA también informó que se han detectado puntos de calor activos, asociados a zonas de incendios, a través del sistema de monitoreo satelital de incendios de la NASA (NASA FIRMS), lo que refuerza las condiciones de ambiente seco en varias regiones del país.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante y exhortan a la población a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales del IMHPA y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

