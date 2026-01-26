Jubilados y pensionados: CSS confirma fechas del primer pago de febrero 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario del primer pago correspondiente al mes de febrero de 2026 para jubilados y pensionados , tanto para quienes reciben sus beneficios mediante transferencia bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

De acuerdo con la entidad, los pagos a través del sistema ACH y cajeros automáticos se efectuarán los días miércoles 4 y jueves 19 de febrero, permitiendo a los beneficiarios disponer de sus fondos de forma electrónica.

Fechas de pago a jubilados y pensionados – Febrero 2026

ACH (transferencia bancaria / cajeros automáticos):

Miércoles 4 de febrero

Jueves 19 de febrero

Cheque:

Jueves 5 de febrero

Viernes 20 de febrero

En tanto, los jubilados y pensionados que reciben su pago mediante cheque podrán retirarlo los días jueves 5 y viernes 20 de febrero, en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

La CSS reiteró el llamado a los beneficiarios a verificar previamente su método de pago, respetar las fechas asignadas y acudir a los puntos autorizados, con el fin de evitar contratiempos y aglomeraciones durante las jornadas de desembolso.