ATTT inicia inspección de buses colegiales desde el 2 de febrero de 2026

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que a partir del 2 de febrero dará inicio al proceso de inspección de buses colegiales a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un transporte escolar seguro, de cara al inicio del año escolar 2026.
Año escolar 2026: Cronograma de inspección por la ATTT a buses colegiales
Cronograma nacional de inspecciones
-
Del 2 al 6 de febrero:
Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste
-
Del 4 al 6 de febrero:
Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé
-
Del 9 al 13 de febrero:
Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Centro y Colón
-
23 y 24 de febrero:
Darién
Durante el proceso, los inspectores de la ATTT verificarán que las unidades cumplan con los requisitos de seguridad obligatorios, entre ellos:
- Seguro de daños a terceros
- Seguro de asiento
- Carrocería interna y externa en buen estado
- Pintura amarilla reglamentaria
- Tapicería en condiciones óptimas
- Luces delanteras, traseras, internas, de freno y de retroceso
- Altura frontal sin modificaciones
La entidad también recordó que es obligatorio el uso del letrero “COLEGIAL”, escrito en letra Arial, colocado en las partes lateral, frontal y posterior de cada unidad.
La ATTT reiteró que estas inspecciones buscan proteger la seguridad de los estudiantes y exhortó a los transportistas escolares a cumplir con el cronograma y los requisitos establecidos para evitar sanciones.