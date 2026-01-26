ATTT inicia inspección de buses colegiales desde el 2 de febrero de 2026

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) anunció que a partir del 2 de febrero dará inicio al proceso de inspección de buses colegiales a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un transporte escolar seguro, de cara al inicio del año escolar 2026.

La entidad informó que las inspecciones se realizarán de manera escalonada en distintas provincias y regiones del país, bajo un cronograma previamente establecido.

Año escolar 2026: Cronograma de inspección por la ATTT a buses colegiales

Cronograma nacional de inspecciones

Del 2 al 6 de febrero : Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste

Del 4 al 6 de febrero : Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé

Del 9 al 13 de febrero : Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Centro y Colón

23 y 24 de febrero: Darién

Durante el proceso, los inspectores de la ATTT verificarán que las unidades cumplan con los requisitos de seguridad obligatorios, entre ellos:

Seguro de daños a terceros

Seguro de asiento

Carrocería interna y externa en buen estado

Pintura amarilla reglamentaria

Tapicería en condiciones óptimas

Luces delanteras, traseras, internas, de freno y de retroceso

Altura frontal sin modificaciones

La entidad también recordó que es obligatorio el uso del letrero “COLEGIAL”, escrito en letra Arial, colocado en las partes lateral, frontal y posterior de cada unidad.

La ATTT reiteró que estas inspecciones buscan proteger la seguridad de los estudiantes y exhortó a los transportistas escolares a cumplir con el cronograma y los requisitos establecidos para evitar sanciones.