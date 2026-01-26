Asesinan a hombre en Vía Tocumen cerca del Hospital Irma Lourdes Tzanetatos

Un hombre fue asesinado a tiros la madrugada de este lunes mientras se desplazaba en un vehículo tipo panel por la Vía Tocumen, en un hecho violento ocurrido cerca del Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, en el corregimiento de Tocumen.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue sorprendida por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Producto de las heridas, el conductor perdió la vida en el lugar, antes de recibir atención médica.

Asesinan a un hombre a tiros en plena Vía Tocumen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015853720454451282?s=20&partner=&hide_thread=false El conductor de un vehículo tipo panel falleció la madrugada de este lunes, tras haber sido sorprendido por desconocidos que le dispararon en Tocumen, cerca del Hospital Irma Lourdes Tzanetatos. pic.twitter.com/MJR0XhjfOq — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2026

Al sitio se presentaron unidades de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima, ni se han reportado personas aprehendidas en relación con este hecho. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

El homicidio generó congestión vehicular temporal en la Vía Tocumen durante las primeras horas de la mañana, mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales.