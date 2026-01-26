Panamá Nacionales -  26 de enero de 2026 - 15:06

Agroferias del IMA: lugares, precios y horarios de venta de alimentos económicos en Panamá

El IMA también informó que hasta el 1 de febrero, estarán presente en la Feria Internacional de La Chorrera con Agroferia iniciando desde las 2:00 p.m.

Agroferia del IMA

Agroferia del IMA

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán el martes 27 y miércoles 28 de enero desde las 8:00 de la mañana en varias provincias del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles.

El IMA también informó que hasta el 1 de febrero, estarán presente en la Feria Internacional de La Chorrera con Agroferia iniciando desde las 2:00 p.m.

Provincias dónde habrá agroferias del IMA

Martes 27 de enero

De acuerdo con la información oficial, las jornadas se desarrollarán de forma simultánea en las provincias:

Panamá Este

  • Limonada, distrito de Chepo
  • Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá

Los Santos

  • Parque de Pocrí cabecera, distrito de Pocrí

Herrera

  • Cancha Municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María

Veraguas

  • Casa Comunal de Monjarás, distrito de Calobre
  • Casa Comunal de El Marañón, distrito de Soná

Darién

  • Parque de la comunidad de Cucunatí, distrito de Santa Fe

Coclé

  • Casa Comunal de Tulú, distrito de Penonomé

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega

Colón

  • Parque de la Concha, en Barrio Norte, distrito de Colón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015148641250431480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2015148641250431480%7Ctwgr%5E789f8da4bf93df45870383eb4de5470c42d8faac%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17694568168046472&partner=&hide_thread=false

Miércoles 28 de enero

Los Santos

  • Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos

Coclé

  • Cancha de Calle El Agua, Barrios Unidos, distrito de Aguadulce

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito

Veraguas

  • Cancha techada de El Higo, distrito de La Mesa
  • Casa Comunal de Rodeo Viejo, distrito de Soná

Herrera

  • Casa Comunal de Peñas Chatas, distrito de Ocú
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2015840666652221652?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA alerta por venta fraudulenta de arroz y productos a su nombre

Consumidores abarrotaron la tienda permanente del IMA en La Chorrera

¿Dónde y cuándo? IMA publica la lista de agroferias de este viernes 23 de enero

Recomendadas

Más Noticias