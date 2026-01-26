Agroferias del IMA: lugares, precios y horarios de venta de alimentos económicos en Panamá

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) se realizarán el martes 27 y miércoles 28 de enero desde las 8:00 de la mañana en varias provincias del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles.

El IMA también informó que hasta el 1 de febrero, estarán presente en la Feria Internacional de La Chorrera con Agroferia iniciando desde las 2:00 p.m.

Provincias dónde habrá agroferias del IMA

Martes 27 de enero

De acuerdo con la información oficial, las jornadas se desarrollarán de forma simultánea en las provincias:

Panamá Este

Limonada, distrito de Chepo

Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá

Los Santos

Parque de Pocrí cabecera, distrito de Pocrí

Herrera

Cancha Municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María

Veraguas

Casa Comunal de Monjarás, distrito de Calobre

Casa Comunal de El Marañón, distrito de Soná

Darién

Parque de la comunidad de Cucunatí, distrito de Santa Fe

Coclé

Casa Comunal de Tulú, distrito de Penonomé

Chiriquí

Cancha Comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega

Colón

Parque de la Concha, en Barrio Norte, distrito de Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015148641250431480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2015148641250431480%7Ctwgr%5E789f8da4bf93df45870383eb4de5470c42d8faac%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17694568168046472&partner=&hide_thread=false Estos son los puntos en los que se estarán desarrollando las Agroferias del @IMA_Pma el próximo martes 27 de enero, desde las 8:00 a.m. pic.twitter.com/xpsib3i9aM — Telemetro Reporta (@TReporta) January 24, 2026

Miércoles 28 de enero

Los Santos

Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos

Coclé

Cancha de Calle El Agua, Barrios Unidos, distrito de Aguadulce

Panamá

Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito

Veraguas

Cancha techada de El Higo, distrito de La Mesa

Casa Comunal de Rodeo Viejo, distrito de Soná

Herrera

Casa Comunal de Peñas Chatas, distrito de Ocú