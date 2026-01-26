Agroferias del IMA: lugares, precios y horarios de venta de alimentos económicos en Panamá

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán el martes 27 y miércoles 28 de enero desde las 8:00 de la mañana en varias provincias del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles.
El IMA también informó que hasta el 1 de febrero, estarán presente en la Feria Internacional de La Chorrera con Agroferia iniciando desde las 2:00 p.m.
Provincias dónde habrá agroferias del IMA
Martes 27 de enero
De acuerdo con la información oficial, las jornadas se desarrollarán de forma simultánea en las provincias:
Panamá Este
- Limonada, distrito de Chepo
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá
Los Santos
- Parque de Pocrí cabecera, distrito de Pocrí
Herrera
- Cancha Municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María
Veraguas
- Casa Comunal de Monjarás, distrito de Calobre
- Casa Comunal de El Marañón, distrito de Soná
Darién
- Parque de la comunidad de Cucunatí, distrito de Santa Fe
Coclé
- Casa Comunal de Tulú, distrito de Penonomé
Chiriquí
- Cancha Comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega
Colón
- Parque de la Concha, en Barrio Norte, distrito de Colón
Miércoles 28 de enero
Los Santos
- Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos
Coclé
- Cancha de Calle El Agua, Barrios Unidos, distrito de Aguadulce
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito
Veraguas
- Cancha techada de El Higo, distrito de La Mesa
- Casa Comunal de Rodeo Viejo, distrito de Soná
Herrera
- Casa Comunal de Peñas Chatas, distrito de Ocú