¡Tome nota! Anuncian agroferias del IMA a partir del martes 27 de enero

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán este martes 27 de enero desde las 8:00 de la mañana en varias provincias del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles.
- Panamá Este
- Los Santos
- Herrera
- Veraguas
- Darién
- Coclé
- Chiriquí
- Colón
Durante las agroferias, los consumidores podrán adquirir productos como arroz, legumbres, vegetales, carnes y otros alimentos de primera necesidad a precios subsidiados, una iniciativa que busca apoyar la economía familiar y fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.
El IMA recomienda a la ciudadanía asistir temprano, llevar su cédula de identidad personal y mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se estarán publicando los puntos específicos de cada feria en las diferentes provincias.