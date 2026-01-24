Panamá Nacionales -  24 de enero de 2026 - 18:07

¡Tome nota! Anuncian agroferias del IMA a partir del martes 27 de enero

Conoce las provincias donde habrá agroferias del IMA este martes 27 de enero desde las 8:00 a.m. Productos de la canasta básica a bajo costo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán este martes 27 de enero desde las 8:00 de la mañana en varias provincias del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles.

Provincias dónde habrá agroferias del IMA

De acuerdo con la información oficial, las jornadas se desarrollarán de forma simultánea en las provincias:

  • Panamá Este
  • Los Santos
  • Herrera
  • Veraguas
  • Darién
  • Coclé
  • Chiriquí
  • Colón
Durante las agroferias, los consumidores podrán adquirir productos como arroz, legumbres, vegetales, carnes y otros alimentos de primera necesidad a precios subsidiados, una iniciativa que busca apoyar la economía familiar y fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.

El IMA recomienda a la ciudadanía asistir temprano, llevar su cédula de identidad personal y mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se estarán publicando los puntos específicos de cada feria en las diferentes provincias.

