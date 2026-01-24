¡Tome nota! Anuncian agroferias del IMA a partir del martes 27 de enero

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán este martes 27 de enero desde las 8:00 de la mañana en varias provincias del país, como parte de las acciones para garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica a precios accesibles.

De acuerdo con la información oficial, las jornadas se desarrollarán de forma simultánea en las provincias:

Panamá Este

Los Santos

Herrera

Veraguas

Darién

Coclé

Chiriquí

Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015148641250431480&partner=&hide_thread=false Estos son los puntos en los que se estarán desarrollando las Agroferias del @IMA_Pma el próximo martes 27 de enero, desde las 8:00 a.m. pic.twitter.com/xpsib3i9aM — Telemetro Reporta (@TReporta) January 24, 2026

Durante las agroferias, los consumidores podrán adquirir productos como arroz, legumbres, vegetales, carnes y otros alimentos de primera necesidad a precios subsidiados, una iniciativa que busca apoyar la economía familiar y fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.

El IMA recomienda a la ciudadanía asistir temprano, llevar su cédula de identidad personal y mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se estarán publicando los puntos específicos de cada feria en las diferentes provincias.