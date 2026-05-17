Panamá fortalece liderazgo en la OMS y pide mayor participación de América en decisiones globales

Panamá consolidó su papel como actor clave en la gobernanza de la salud global durante la 44.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (PBAC) de la OMS, celebrada del 13 al 15 de mayo en Ginebra.

Durante las sesiones, la delegación panameña participó activamente en los debates estratégicos relacionados con el desempeño del presupuesto por programas 2024-2025, el marco de financiación 2026-2027 y los informes sobre auditoría, recursos humanos, cumplimiento institucional y sostenibilidad financiera del organismo.

Panamá destacó la importancia de fortalecer la transparencia, la eficiencia operativa y la rendición de cuentas dentro de la OMS, subrayando que los recursos financieros deben traducirse en resultados concretos para los países, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

Panamá resalta participación de países de la región en la OMS

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Asimismo, la representación panameña enfatizó la necesidad de garantizar una mayor participación de los países de la Región de las Américas en los procesos de toma de decisiones y promover una distribución más equitativa del financiamiento destinado a salud global.

La delegación también participó en el análisis sobre el estado de las contribuciones financieras de los Estados Miembros, reiterando la importancia de cumplir oportunamente con los compromisos económicos para asegurar la estabilidad y previsibilidad presupuestaria de la organización.

En el marco de la agenda, Panamá expresó interés en las reformas de gobernanza impulsadas por los Estados Miembros y en el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación y supervisión institucional, considerados fundamentales para mejorar la eficacia del sistema global de salud.