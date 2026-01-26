Fin de semana sin agua en Panamá: IDAAN suspenderá el servicio por 18 horas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) anunció la suspensión temporal de operaciones de la planta potabilizadora de Chilibre durante este fin de semana, lo que dejará sin suministro de agua potable a los distritos de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con el director del IDAAN, Rutilio Villarreal, la paralización del sistema se extenderá por 18 horas, como parte de trabajos de mantenimiento e interconexión del anillo hidráulico del Este.

IDAAN anuncia que este fin de semana no habrá agua

La entidad explicó que estas labores son necesarias para mejorar la red de distribución de agua potable, aunque reconoció que el impacto será significativo debido a que la planta de Chilibre abastece a gran parte de la población de la capital y zonas aledañas.

El IDAAN recomendó a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento responsable de agua, priorizando su uso para actividades esenciales mientras dure la suspensión del servicio.

Asimismo, se indicó que, una vez culminen los trabajos, el proceso de recuperación del suministro será progresivo, por lo que algunas áreas podrían tardar más tiempo en normalizar el servicio.

Las autoridades reiteraron que mantendrán informada a la población a través de sus canales oficiales sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de operaciones.