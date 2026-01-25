IDAAN anuncia corte de agua en Penonomé este jueves 29 de enero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) anunció un corte temporal del suministro de agua potable para el próximo jueves 29 de enero de 2026, como parte del plan de acción por la temporada seca.

De acuerdo con la entidad, el corte se debe a trabajos de mantenimiento preventivo en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé, los cuales se realizarán en un horario de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

IDAAN informó sobre un corte de agua potable este jueves 29 de enero

Durante este periodo, se suspenderá el suministro de agua potable en varios sectores del distrito de Penonomé, entre ellos:

Chigoré

El Carmen

Cristo Rey

Paseo del Río

Villas de Llano Marín

CRUC

Cerro Centenario

8 de Diciembre

Miraflores

El Prado

Altos del Prado

Las Lomas

Villa Cumbrera

Villa Bonita

Pueblo Nuevo

Vista Hermosa

Las Delicias

Villa Karola

San Antonio

Avenida Central

Sectores aledaños

¡Atención Penonomé!

Como parte del plan de acción por la temporada seca, se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé.



Como parte del plan de acción por la temporada seca, se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé.



Jueves 29 de enero de 2026

Jueves 29 de enero de 2026

3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

El IDAAN recomendó a la población tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento responsable de agua, mientras duren los trabajos de mantenimiento.

La institución reiteró que estas labores buscan garantizar la continuidad y calidad del servicio durante los meses de mayor demanda por la estación seca.