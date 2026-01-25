IDAAN anuncia corte de agua en Penonomé este jueves 29 de enero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció un corte temporal del suministro de agua potable para el próximo jueves 29 de enero de 2026, como parte del plan de acción por la temporada seca.
De acuerdo con la entidad, el corte se debe a trabajos de mantenimiento preventivo en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé, los cuales se realizarán en un horario de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.
Durante este periodo, se suspenderá el suministro de agua potable en varios sectores del distrito de Penonomé, entre ellos:
- Chigoré
- El Carmen
- Cristo Rey
- Paseo del Río
- Villas de Llano Marín
- CRUC
- Cerro Centenario
- 8 de Diciembre
- Miraflores
- El Prado
- Altos del Prado
- Las Lomas
- Villa Cumbrera
- Villa Bonita
- Pueblo Nuevo
- Vista Hermosa
- Las Delicias
- Villa Karola
- San Antonio
- Avenida Central
- Sectores aledaños
El IDAAN recomendó a la población tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento responsable de agua, mientras duren los trabajos de mantenimiento.
La institución reiteró que estas labores buscan garantizar la continuidad y calidad del servicio durante los meses de mayor demanda por la estación seca.