Panamá inaugura Foro Económico ALyC 2026 con ocho presidentes

Panamá será sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se inaugura este miércoles 28 de enero con la participación de ocho presidentes de la región, altos funcionarios gubernamentales y líderes de organismos internacionales.

El evento es organizado por el Gobierno Nacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y se desarrollará en el Centro de Convenciones de Amador. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participará como orador principal, mientras que el presidente de la República, José Raúl Mulino, fungirá como anfitrión.

Han confirmado su participación los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Gustavo Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia), el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Foro Económico América Latina y el Caribe 2026 inicia este 28 de enero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015527332753141849&partner=&hide_thread=false El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 inaugura este miércoles 28 de enero en Panamá, con la presencia de ocho presidentes de la región.



El evento es organizado por el Gobierno Nacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Se… pic.twitter.com/1mzbsZdkV3 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 25, 2026

El Foro tiene como objetivo debatir estrategias para incrementar la productividad, promover la inversión y fortalecer la inserción de la región en la economía global, además de fomentar el financiamiento para el desarrollo sostenible, la gestión de recursos naturales, la transición energética y la transformación digital como motor de modernización productiva.

A la cita asistirán 10 ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, así como siete vicecancilleres, incluidos los de Italia y Sudáfrica. También participarán 17 ministros de Economía, nueve viceministros, 10 ministros de otras carteras y delegados de 22 organismos internacionales.

Figuras destacadas que estarán presentes

Entre las figuras destacadas se encuentran Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA; Albert Ramdin, secretario general de la OEA; Carla Barnett, secretaria general de CARICOM; José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL; Andrés Allamand, secretario general de la SEGIB; el presidente de la OPEP, Abdulhamid Alkhalif, y Ragnheiður Elín Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE.

El Foro también contará con la participación de 18 asesores gubernamentales, seis alcaldes, seis expresidentes y cinco exministros, además de invitados especiales de alto perfil académico y científico, como el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, el Premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, y el físico teórico y futurista Michio Kaku.