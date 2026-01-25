Panamá inaugura Foro Económico ALyC 2026 con ocho presidentes

Panamá será sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se inaugura este miércoles 28 de enero con la participación de ocho presidentes de la región, altos funcionarios gubernamentales y líderes de organismos internacionales.
Han confirmado su participación los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Gustavo Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia), el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
Foro Económico América Latina y el Caribe 2026 inicia este 28 de enero
El Foro tiene como objetivo debatir estrategias para incrementar la productividad, promover la inversión y fortalecer la inserción de la región en la economía global, además de fomentar el financiamiento para el desarrollo sostenible, la gestión de recursos naturales, la transición energética y la transformación digital como motor de modernización productiva.
A la cita asistirán 10 ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, así como siete vicecancilleres, incluidos los de Italia y Sudáfrica. También participarán 17 ministros de Economía, nueve viceministros, 10 ministros de otras carteras y delegados de 22 organismos internacionales.
Figuras destacadas que estarán presentes
Entre las figuras destacadas se encuentran Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA; Albert Ramdin, secretario general de la OEA; Carla Barnett, secretaria general de CARICOM; José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL; Andrés Allamand, secretario general de la SEGIB; el presidente de la OPEP, Abdulhamid Alkhalif, y Ragnheiður Elín Árnadóttir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE.
El Foro también contará con la participación de 18 asesores gubernamentales, seis alcaldes, seis expresidentes y cinco exministros, además de invitados especiales de alto perfil académico y científico, como el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, el Premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, y el físico teórico y futurista Michio Kaku.