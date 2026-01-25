Panamá Nacionales -  25 de enero de 2026 - 16:14

Arriban a Panamá helicópteros Black Hawk de EE. UU. para entrenamientos

Cuatro helicópteros Black Hawk de EE. UU. llegarán a Panamá este 26 de enero para entrenamientos conjuntos con el SENAN, Policía y SENAFRONT.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este lunes 26 de enero arribarán a Panamá cuatro helicópteros Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, como parte de los entrenamientos conjuntos que se desarrollan entre fuerzas de seguridad panameñas y personal militar estadounidense.

Las aeronaves participarán en ejercicios en los que intervienen personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en coordinación con infantes de la Marina de Estados Unidos.

Los entrenamientos se llevarán a cabo en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón, y en la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas y de cooperación bilateral.

Las autoridades han reiterado que estas actividades forman parte de programas de entrenamiento previamente planificados, enfocados en mejorar la respuesta ante operaciones de seguridad, asistencia humanitaria y atención de emergencias.

