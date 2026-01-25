Aduanas retiene $12,696 a pasajero español en Tocumen por no declarar efectivo

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron $12,696 a un pasajero de nacionalidad española en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, quien llegó al país procedente de Barquisimeto, Venezuela, por no declarar correctamente el efectivo que portaba.

La retención se produjo luego de que el viajero fuese identificado como perfil de riesgo y conducido al área de revisión secundaria, tras manifestar inicialmente que llevaba solo $9,600, monto inferior al real. Sin embargo, durante la verificación física, los agentes encontraron un total de $12,696 distribuidos en su bolsillo delantero derecho, cartera personal y mochila.

En Panamá, la normativa aduanera exige que cualquier pasajero que ingrese con más de $10,000 o su equivalente en otra moneda debe declararlo a las autoridades competentes, ya sea mediante el formulario correspondiente o de forma verbal con el personal de aduanas al momento de pasar el control.

Por esta razón, la mercancía fue retenida y el caso fue remitido a las autoridades competentes para el inicio de las diligencias por presunta infracción aduanera.

Este tipo de controles se han intensificado en los principales puntos de entrada al país para garantizar el cumplimiento de las normas de declaración de efectivo y prevenir actividades ilícitas. Ejemplos recientes incluyen casos en los que se han retenido cantidades superiores al límite legal por declaración incompleta o falsa.