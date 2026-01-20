Citi, Maersk y AES muestran interés en invertir en Panamá tras reuniones en Davos

Representantes de Citi , Maersk y AES Corporation, tres de las corporaciones más influyentes a nivel global, manifestaron su interés en nuevas oportunidades de inversión en Panamá, tras sostener reuniones con el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante el Foro Económico Mundial de Davos.

En la segunda jornada del encuentro, el mandatario panameño se reunió con altos ejecutivos del banco estadounidense Citi, con quienes exploró opciones de financiamiento para megaproyectos estratégicos del Gobierno, entre ellos el Tren Panamá–David y la interconexión eléctrica con Colombia.

Durante el encuentro, el presidente Mulino —acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino— también expuso los nuevos proyectos de inversión del Canal de Panamá, como el reservorio de Río Indio, la construcción de dos megaterminales portuarias y un gasoducto, destinados a atender la creciente demanda energética y logística del país.

Por parte de Citi participaron Jay Collins, vicepresidente de Banca y Sector Público, y Jason Rekate, jefe de Banca Corporativa, quienes expresaron el interés de la entidad en fortalecer su histórica relación con Panamá, mediante programas de financiamiento para proyectos de alto impacto. Además, presentaron un análisis sobre el panorama de la economía global, las tasas de interés, el mercado de deuda y los efectos de la nueva geopolítica en América Latina.

Panamá, clave para la logística global

El presidente Mulino también sostuvo un encuentro con ejecutivos de la naviera danesa Maersk, la segunda más grande del mundo, con quienes abordó los proyectos de nuevas terminales portuarias impulsados por la Autoridad del Canal de Panamá, orientados a aumentar la capacidad, eficiencia y competitividad del sistema portuario nacional.

Maersk reiteró la importancia estratégica de Panamá dentro de su red global, destacando el potencial del país para consolidarse como un hub logístico de clase mundial. La empresa, que opera bajo el régimen de Sede de Empresas Multinacionales (SEM) desde hace casi dos décadas, fue reconocida como uno de los principales usuarios del hub portuario y logístico panameño.

Asimismo, el presidente agradeció a Maersk por aceptar ser co-chair del Country Strategy Meeting del World Economic Forum, que se celebrará en Panamá los días 21 y 22 de octubre.

Interés energético de AES

El tercer encuentro del mandatario fue con el presidente de AES Corporation, Andrés Gluski, quien explicó los avances en la expansión de su planta de generación eléctrica a base de gas y manifestó el interés de la compañía en invertir en el proyecto del lago Bayano.

AES Corporation, multinacional incluida en la lista Fortune 500, reafirmó su compromiso con el desarrollo energético del país. Durante la reunión, Gluski y Mulino también intercambiaron perspectivas sobre el escenario geopolítico actual y su impacto económico en distintas regiones del mundo.

El presidente estuvo acompañado en estas reuniones por los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), además de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.