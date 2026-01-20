Aprehenden al representante de Arnulfo Arias Madrid en San Miguelito por presuntos delitos financieros

Tres personas, entre ellas el representante del corregimiento Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito, Darío González, fueron aprehendidas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, a través de la Operación Void, por su presunta vinculación a delitos financieros y blanqueo de capitales.

Representante vinculado en delitos financieros y blanqueo de capitales

De acuerdo con las autoridades, la investigación revela una afectación económica aproximada de 492 mil dólares, en perjuicio del Banco Nacional producto de un esquema fraudulento que involucró la falsificación y circulación de cheques.

Tres personas, entre las que se encuentra un representante del distrito de San Miguelito, fueron aprehendidas por la @policiadepanama y @PGN_PANAMA a través de la Operación Void, por su presunta vinculación a delitos financieros y blanqueo de capitales, que generaron una… pic.twitter.com/zpTJCA6DGm — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

Además del representante, un funcionario de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid fue retenido durante el operativo, como parte de las diligencias que buscan esclarecer la participación de los implicados.

Modus operandi según la Policía Nacional

Según detalló la Policía Nacional, el modus operandi del grupo criminal consistía en la falsificación de un cheque, el cual fue depositado en una sucursal bancaria y debitado de la cuenta de una universidad ubicada en la provincia de Chiriquí.

Posteriormente, el cheque fue acreditado a la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid, desde donde se realizaron giros de cheques y transferencias bancarias a varias personas naturales, con el objetivo de dispersar los fondos y dificultar su rastreo.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan, mientras los aprehendidos serán puestos a órdenes de las instancias judiciales correspondientes para el debido proceso.