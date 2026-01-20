Alcaldía de San Miguelito descarta consorcio de aseo por incumplir requisitos

La Alcaldía de San Miguelito informó que la Comisión Evaluadora del Acto Público N.º 2025-5-78-0-08-LV-006575 determinó que el Consorcio Aseo Nacional no cumple con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos.

El consorcio está conformado por las empresas Pronto Aseo, Retraneq y Recicladora Nacional. Debido a este incumplimiento, la propuesta no avanzó a la etapa de evaluación bajo los criterios técnicos y económicos definidos para el proceso.

Alcaldía de San Miguelito descarta propuesta del Consorcio Aseo Nacional

Embed - Alcaldía De San Miguelito en Instagram: "COMUNICADO" View this post on Instagram

La Alcaldía reiteró que la decisión se tomó tras un análisis técnico riguroso y transparente, conforme a la normativa vigente, con el objetivo de garantizar contrataciones responsables, que cumplan con los estándares requeridos y protejan el interés público y el bienestar de los residentes del distrito.

La entidad subrayó que continuará velando porque los procesos de contratación pública se desarrollen con legalidad, transparencia y eficiencia, especialmente en servicios esenciales para la comunidad como la recolección y manejo de desechos.