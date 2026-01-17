Panamá Nacionales -  17 de enero de 2026 - 20:51

AAUD inicia instalación de nuevas cajas de basura en San Miguelito

La AAUD inició la instalación de nuevas cajas tipo roll on roll off en San Miguelito para mejorar la recolección de desechos y la limpieza.

AAUD instala nuevas cajas de basura en San Miguelito

AAUD instala nuevas cajas de basura en San Miguelito

@AAUD
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) inició la instalación de nuevas cajas tipo roll on roll off en puntos estratégicos del distrito de San Miguelito, en los lugares donde la empresa que brindaba el servicio hasta el 18 de enero mantenía estos contenedores.

La medida busca ofrecer a los residentes un espacio seguro y adecuado para la disposición de los desechos, evitando que animales y personas sin techo rompan las bolsas, lo que genera contaminación y afecta la salubridad en la vía pública.

AAUD instala nuevas cajas de basura en San Miguelito

IMG-20260117-WA0042

La AAUD informó que esta acción se ejecutará en todos los puntos donde anteriormente existían estas cajas, y además se reforzará el servicio en otras áreas del distrito donde no se contaba con este tipo de contenedores.

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reducir focos de contaminación y contribuir a mantener un entorno limpio y saludable en comunidades de alta densidad poblacional.

La entidad reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema de recolección de desechos sólidos y exhortó a la población a hacer uso adecuado de los contenedores para garantizar la efectividad del servicio.

En esta nota:
Seguir leyendo

Concejales de San Miguelito se reunirán con el administrador de AAUD

Alcaldesa de San Miguelito demanda resolución que dio control de la basura a la AAUD

Consejo Municipal de San Miguelito se pronuncia por crisis de la recolección de los desechos

Recomendadas

Más Noticias