Alcaldesa de San Miguelito demanda resolución que dio control de la basura a la AAUD

La alcaldesa de San Miguelito , Irma Hernández, presentó una demanda de nulidad contra la resolución mediante la cual se autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir la competencia del servicio de recolección de basura en ese distrito.

De acuerdo con Hernández, la resolución incumple la ley, ya que —según afirmó— no fue tomada en cuenta como autoridad municipal en el proceso de toma de decisión.

"Con esta resolución se incumple la ley, toda vez que como alcaldesa de San Miguelito no fui tomada en cuenta", sostuvo.

Alcaldesa de San Miguelito busca impugnar la medida del Ejecutivo

La jefa del gobierno local indicó que la acción legal forma parte de una estrategia jurídica más amplia para impugnar la medida adoptada por el Ejecutivo.

"Este es uno de los recursos que vamos a estar presentando en contra de esa resolución. En horas de la tarde también vamos a estar presentando un amparo en el cual vamos a atender las violaciones a la autonomía municipal", señaló.

La demanda se presenta en medio de la crisis por la recolección de desechos en San Miguelito, que llevó al Gobierno Nacional a intervenir el servicio y transferir la responsabilidad a la AAUD, decisión que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y las autoridades municipales. Hasta el momento, la AAUD mantiene el control operativo del servicio, mientras el proceso legal avanza en las instancias correspondientes.