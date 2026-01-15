Presidente Mulino advierte sobre ley de reelección de rectores: "No estoy de acuerdo con ninguna reelección"

El presidente de la República , José Raúl Mulino, anunció que vetará el Proyecto de Ley 83, que regula la reelección de rectores en las universidades públicas, al reiterar su rechazo a cualquier tipo de reelección en cargos de dirección.

Contenido relacionado: Presidente Mulino se refiere a la propuesta para que panameños ingresen a Estados Unidos sin visa

“Yo no estoy de acuerdo con la reelección de nadie”, declaró el mandatario al referirse a la iniciativa legislativa discutida en la Asamblea Nacional.

Mulino fue enfático al señalar que, de ser aprobado el proyecto por el Órgano Legislativo, analizará con detenimiento su contenido antes de proceder al veto, aunque dejó clara su postura contraria.

Presidente anuncia veto a ley de reelección de rectores en universidades públicas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011808571504075006?s=20&partner=&hide_thread=false “Yo no estoy de acuerdo con ninguna ley de reelección de nadie, y si la Asamblea decide pasarla analizaré con lupa la posibilidad de vetarla. No estoy de acuerdo con eso, que elijan nuevo rector", presidente @JoseRaulMulino, sobre el Proyecto de Ley 83 que regula la reelección de… pic.twitter.com/zlZDC9uvk9 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 15, 2026

“Yo no estoy de acuerdo con ninguna ley de reelección de nadie, y si la Asamblea decide pasarla analizaré con lupa la posibilidad de vetarla. No estoy de acuerdo con eso, que elijan nuevo rector”, afirmó. “Yo no estoy de acuerdo con ninguna ley de reelección de nadie, y si la Asamblea decide pasarla analizaré con lupa la posibilidad de vetarla. No estoy de acuerdo con eso, que elijan nuevo rector”, afirmó.

El Proyecto de Ley 83 busca establecer las normas para la reelección de rectores en universidades estatales, un tema que ha generado debate en sectores académicos y políticos sobre la alternancia en el poder, la autonomía universitaria y la transparencia institucional.

Las declaraciones del presidente abren un nuevo capítulo en la discusión legislativa, ya que un eventual veto obligaría a la Asamblea Nacional a reconsiderar el alcance de la norma o intentar su ratificación, conforme a lo establecido en la Constitución.