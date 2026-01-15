Caso Odebrecht: juicio entra en receso por digitalización de más de 13 mil documentos

En el cuarto día de juicio por el caso Odebrecht , el Ministerio Público solicitó un receso hasta las 2:00 p.m. de este jueves 15 de enero, debido al proceso de digitalización de información recibida que guarda relación con ocho pruebas extraordinarias presentadas por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo.

Los documentos incluyen asistencias internacionales provenientes de países como Brasil, Andorra, Antigua y Barbuda, y Estados Unidos. La información consta de aproximadamente 13 mil fojas, distribuidas en 22 tomos en español y 22 tomos correspondientes a traducciones de testimonios y declaraciones de personas que laboraron en la empresa Odebrecht.

Una vez concluido el proceso de digitalización, corresponderá al tribunal de juicio entregar las pruebas a los abogados defensores.

Por su parte, la jueza Baloisa Marquínez precisó que el Ministerio Público podrá realizar los análisis y resúmenes de sustentación durante el receso comprendido entre el viernes 16 y el martes 20 de enero.