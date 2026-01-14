Caso Odebrecht: jueza valida dos acuerdos y llama a juicio a 25 procesados

Con la lectura del Auto Mixto n.º 9, la jueza Baloísa Marquínez Morán dio inicio formal a la audiencia ordinaria del caso Odebrecht , uno de los procesos judiciales más emblemáticos en la historia reciente de Panamá.

Mediante esta resolución, se dispone el llamamiento a juicio de 25 personas investigadas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado panameño.

La audiencia comenzó pasadas las 9:00 a. m. de este lunes 12 de enero de 2026, en el Salón de Audiencias del Tribunal de Liquidación de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, con la comparecencia presencial de ocho procesados, mientras que el resto participó de forma virtual.

Dos acuerdos de responsabilidad penal validados en caso Odebrecht

image

Tras la presentación de los representantes del Ministerio Público, de los abogados defensores —tanto públicos como particulares— y del representante de la querella, Alexis Rivera, la jueza Marquínez Morán resolvió varias solicitudes procesales.

Entre ellas, validó dos acuerdos de responsabilidad penal, uno presentado por la fiscal Ruth Morcillo y otro por un abogado de la defensa. Ambos acuerdos fueron acogidos en estricta reserva, conforme a lo solicitado por las partes intervinientes y a lo permitido por la normativa vigente.

Avance del proceso y cronograma de audiencias

Posteriormente, la jueza procedió a individualizar los cargos imputados a cada una de las personas procesadas y absolvió consultas formuladas por los defensores relacionadas con el desarrollo del juicio.

image

Se informó que la audiencia se desarrollará de lunes a jueves, con un receso diario de 12:00 m. a 2:00 p. m., y concluirá a las 6:00 p. m., mientras dure su tramitación. El expediente del caso Odebrecht, cuya investigación se inició en 2015, está compuesto por aproximadamente 2,800 tomos, los cuales se encuentran digitalizados y disponibles para consulta de las partes.

Procesados y penas contempladas

En esta etapa del proceso figuran como procesados un expresidente de la República, exministros de Estado, empresarios, políticos, entre otras personas vinculadas a la trama de sobornos de la constructora brasileña.

De acuerdo con la legislación panameña, el delito de blanqueo de capitales contempla una pena de hasta 12 años de prisión. La audiencia continúa desarrollándose en el Tribunal de Liquidación de Causas Penales.