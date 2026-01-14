Colón Nacionales -  14 de enero de 2026 - 15:56

Primera Dama Maricel de Mulino visita Centro de Restauración Cambiando Vidas en Colón

La primera dama visitó el Centro Cambiando Vidas y entregó equipos y apoyo logístico para reforzar la recuperación de jóvenes en riesgo.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Primera Dama de la República, Maricel de Mulino, realizó una visita al Centro de Restauración “Cambiando Vidas”, ubicado a orillas del lago Alajuela en la provincia de Colón, donde hizo entrega de donaciones destinadas a reforzar el proceso de rehabilitación de jóvenes que buscan alejarse de la drogadicción y reconstruir su proyecto de vida.

Primera Dama brinda donaciones

Durante el recorrido, la Primera Dama llegó acompañada de un equipo interinstitucional y no llegó “con las manos vacías”. Entre los aportes entregados al centro se incluyeron una lancha para traslados, salvavidas, botines de aseo, estufas, tanques de gas, camarotes, atención médica y otros insumos esenciales para el funcionamiento diario del programa. El objetivo, según explicó, es garantizar mejores condiciones para quienes atraviesan procesos de recuperación en un entorno seguro y digno.

“Lo que queremos es mejorarlo para que más personas, muchachos, que tengan que rehabilitarse, tengan un lugar tan bonito como este”, expresó Maricel de Mulino, visiblemente conmovida tras compartir con los jóvenes y escuchar sus testimonios.

Primera Dama
Apoyo interinstitucional impulsa el proyecto "Cambiando Vidas"

Los beneficiarios del centro destacaron la importancia de la visita y el impacto directo de las donaciones, especialmente por tratarse de una instalación ubicada en una zona apartada. “Los salvavidas eran principalmente lo que necesitábamos (...) También recibimos estufas, tanques de gas y otros apoyos que nos ayudan muchísimo”, señaló uno de los coordinadores del programa.

La jornada contó además con el respaldo de distintas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el INADEH, que brindaron atención médica, logística y acompañamiento a la iniciativa.

